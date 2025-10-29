Zurich-Kloten: cordon à tournesols pour les handicaps non visibles

L'aéroport de Zurich introduit la possibilité pour les personnes souffrant d'un handicap non visible de porter un cordon vert à motifs de tournesols autour du cou. De cette manière, elles peuvent indiquer qu'elles nécessitent davantage de temps et d'attention.

(Keystone-ATS) Reconnu sur le plan international, le cordon à motifs de tournesols est destiné aux personnes diagnostiquées avec une forme d’autisme, avec un trouble de déficit d’attention et d’hyperactivité ou avec la maladie de Parkinson, par exemple. Les cordons sont disponibles gratuitement aux points de rendez-vous pour personnes à mobilité réduite.

L’aéroport de Zurich et ses partenaires souhaitent ainsi contribuer davantage à une meilleure inclusion, écrit-il mercredi. La compagnie aérienne Swiss a annoncé simultanément la même nouvelle.

Le port du cordon vert à tournesols ne remplace pas le service d’accompagnement et de chaises roulantes et ne donne pas de privilèges dans les files d’attente, précise Swiss. En revanche, il requiert une prise de conscience, une empathie et un respect particuliers des employés pour les personnes qui le portent.

Les CFF l’ont introduit en juin dernier dans plusieurs gares des cantons de Vaud, Genève, Zurich, St-Gall et Zoug. Ils entendent l’introduire de manière généralisée dès l’an prochain.