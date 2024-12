«Date Nights» in Bern beleben Bundesrat Beat Jans› Beziehung

Seit Beat Jans Bundesrat ist, lebt er werktags in Bern. Seine Frau reist für Studien mehrmals im Jahr um die Welt. Damit die beiden Zeit zu zweit finden, haben sie "Date Nights" in Bern. Das sei wunderbar für die Beziehung, sagte Jans zur "Schweizer Illustrierten".

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Es knistert», lässt sich Jans im Magazin zitieren. Die beiden sind seit 20 Jahren verheiratet und haben gerade das erste Bundesratsjahr von Jans hinter sich. Ehefrau Tracy ist stolz darauf, wie sie dieses gemeistert haben, wie sie im Artikel sagt.

«Wir haben grossen Respekt für die Arbeit des anderen», führte die Biostatistikerin weiter aus. Seit seinem Amtsantritt würden sie sich gegenseitig noch mehr unterstützen. Wichtig sei eben auch, trotz allem Zeit füreinander zu finden. Auch die beiden Kinder kämen oft nach Bern.

Ursprünglich war gemäss dem Bericht geplant, dass Tracy ihren Ehemann jeden Donnerstag in Bern besucht und die beiden dann am Freitag gemeinsam zurück nach Basel fahren. Doch dieser Plan ging offenbar nicht auf. «Mit Job, Kindern und Hund müssen wir flexibler sein», sagt die Biostatistikerin im Magazin.

«Tracy schaut zudem, dass ich gesund bleibe», erzählt Jans. Sie motiviere ihn zum Joggen – zweimal frühmorgens in Bern, am Wochenende mit dem Hund in Basel – und gehe mit ihm ins Pilates. «Das tut mir gut», sagte Jans.

Neben seiner Familie gebe ihm auch die Musik Kraft für sein Amt. Gemäss dem Bericht spielt er noch immer in einer Band mit Freunden Schlagzeug.