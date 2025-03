«Ex-Mister-Corona» Daniel Koch geht es sportlich ruhiger an

Keystone-SDA

Drei Hunde halten den ehemaligen "Mister Corona", Daniel Koch und seine Frau Natalii auf Trab. Die grossen Vierbeiner haben sogar ein eigenes Sofa, wie der neuesten Ausgabe der "Schweizer Illustrierten" zu entnehmen ist.

(Keystone-SDA) Normal spazieren gehen sei mit den trainierten Tieren nicht möglich, sie würden wie verrückt an der Leine ziehen, so der als «Mister Corona» bekannt gewordene ehemalige Beamte des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).

Nach zwei Schlüsselbeinbrüchen geht es der 69-jährige ehemalige Marathonläufer und Canicross-Europameister sportlich ruhiger an. «Mit den Hunden mache ich vor allem noch Rennen, bei denen sie mich auf den Ski ziehen», so Koch. Seine 43-jährige ukrainische Frau hatte zuvor nie Haustiere, doch Daniels Hunde, Bundji, Lasse und Akira, möge sie sehr.

Sie habe erst spät erfahren, dass ihr Mann in der Schweiz so bekannt sei. Kennengelernt haben sich die beiden über den Ex-Mann von Natalii, er wurde 2022 von Koch aufgenommen. Natalii war zu dieser Zeit mit ihrem damals 14-jährigen Sohn vor dem Krieg in der Ukraine zuerst nach Polen geflüchtet. Die Liebesgeschichte ist Teil des Buches «Im Auge der Krise», das Koch zurzeit schreibt. Er erzählt darin auch von seinen Reisen in die Ukraine.