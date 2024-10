«Lonely Planet» legt Reisenden das Wallis an Herz

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Reiseführer «Lonely Planet» empfiehlt Touristinnen und Touristen im nächsten Jahr das Wallis als Reisedestination. Der Gebirgskanton steht in dem am Mittwoch veröffentlichten Führer «Best in Travel 2025» auf der Liste der Top 10 Regionen auf Rang fünf.

Aus Europa figurieren weiter Bayern und die Region East Anglia in Grossbritannien auf dieser Liste. Besonders angetan sind die Tourismusexperten von South Carolina Lowcountry und der Küste von Georgia in den USA.

Zu den Städten, die man 2025 gemäss «Lonely Planet» besuchen sollte, gehören unter anderem Toulose (F), Genua (I) und das kanadische Edmonton. Unter den besuchenswerten Ländern liegt das westafrikanische Kamerun an der Spitze, vor Litauen und Fidschi.

Mit der Reihe «Best in Travel» stellt der australische Reisebuchverlag seit 15 Jahren eine Rangliste der weltweit angesagtesten Reiseziele des kommenden Jahres vor.