«Sie zerstören dich»: Trump beschwört Stärke des US-Militärs

Mit martialischer Rhetorik beschwört US-Präsident Donald Trump die Stärke des amerikanischen Militärs. "Wir haben die grösste Streitmacht auf der Welt" und die werde auf der ganzen Welt gefürchtet, sagte Trump bei einer Rede auf dem Militärstützpunkt Fort Bragg im US-Bundesstaat North Carolina. Das Heer des US-Militärs sei die grossartigste Kampftruppe, die es je gegeben habe - sie werde niemals versagen.

(Keystone-SDA) «Wenn du es wagst, das amerikanische Volk zu bedrohen, werden amerikanische Soldaten dich jagen, zerstören und in die Vergessenheit stürzen», sagte Trump. Das hätten Amerikas Feinde immer wieder gelernt.

«Zweieinhalb Jahrhunderte lang sind unsere Soldaten in die wütenden Feuer der Schlacht marschiert und haben Amerikas Feinde ausgelöscht», sagte der Republikaner. «Unser Heer hat fremde Imperien zerschlagen, Könige gedemütigt, Tyrannen gestürzt und terroristische Wilde bis an die Pforten der Hölle gejagt. Unsere Soldaten ruhen nicht, bis sie gewonnen haben.»

«Unnachgiebig» und «unaufhaltsam»

Trump sprach anlässlich des 250-jährigen Bestehens des US-Heeres, das am Wochenende mit einer grossen Militärparade in der Hauptstadt Washington gefeiert werden soll. Das Heer ist eine Teilstreitkraft des US-Militärs – neben der Marine, der Luftwaffe und anderen. Trump sagte, jede Teilstreitkraft habe in der Vergangenheit eine entscheidende Rolle beim Schutz Amerikas gespielt, «aber niemand hat mehr gekämpft, geblutet und gewonnen als das US-Heer».

Der Präsident sagte, jene, die in den vergangenen 250 Jahren so dumm gewesen seien, das US-Heer herauszufordern, hätten es mit «unnachgiebiger Stärke, unzerbrechlichem Geist und unaufhaltsamer, überwältigender Kraft» zu tun bekommen. Das US-Heer solle Amerikas Gegner auch in den kommenden 250 Jahren dominieren.

Trump plant grosses Militärspektakel

Die grosse Militärparade in Washington wird am Samstagabend US-Ostküstenzeit abgehalten – dieser Tag ist auch Trumps 79. Geburtstag. US-Medien berichteten, Tausende Soldaten würden erwartet. Panzerfahrzeuge sollen über die Strassen der US-Hauptstadt rollen. Das Spektakel soll auch von Militärflugzeugen begleitet werden. Bereits während seiner ersten Amtszeit (2017-2021) hatte Trump eine Militärparade nach französischem Vorbild angestrebt, das Vorhaben damals aber wegen hoher Kosten wieder verworfen.

Derzeit macht der US-Präsident mit dem Einsatz von Soldaten bei Protesten in Los Angeles von sich reden, wo Menschen gegen Trumps Migrationspolitik demonstrieren. Trump hat gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs mehrere Tausend Mitglieder der Nationalgarde und der regulären Streitkräfte für den Einsatz dort mobilisiert – ein höchst ungewöhnlicher und umstrittener Schritt.