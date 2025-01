Österreichischer Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird erneut Vater

Keystone-SDA

Der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seine Lebensgefährtin Susanne Thier erwarten ihr zweites Kind. Der zweite Sohn des Paars soll in einigen Monaten zur Welt kommen.

(Keystone-SDA) Sein Sohn Konstantin werde in einigen Monaten einen Bruder bekommen, teilte der frühere ÖVP-Chef und jetzige Privatinvestor am Samstag auf Facebook und Instagram mit. Dazu stellte er ein Foto, in dem der Dreijährige ein Ultraschallbild in Händen hält.

Nach den geplatzten Regierungsverhandlungen in Österreich zwischen SPÖ und Neos war auch über eine mögliche Rückkehr Kurz› an die ÖVP-Spitze spekuliert worden.