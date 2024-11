10 Wasserstoff-Autos in neun Monaten

Keystone-SDA

In den ersten neun Monaten des Jahres wurden in der Schweiz nur 10 Wasserstoff-Autos neu zugelassen. Der Anteil am Neuwagenmarkt ist damit vernachlässigbar, wie Zahlen des Importeurenverbands Auto Schweiz zeigen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nur der japanische Autokonzern Toyota bietet derzeit in der Schweiz einen Wasserstoff-Neuwagen an. Überschaubar ist auch die Tankinfrastruktur: Aktuell sind 18 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb.

Dennoch wird der klassische Verbrennungsmotor auf dem Neuwagenmarkt langsam verdrängt. Alternative Antriebe, also Hybrid- und Elektrofahrzeuge, kamen in den ersten neun Monaten auf einen Marktanteil von 60 Prozent. Populär sind vor allem Hybride mit Benzin- und Elektromotor (33%) und reine Elektroautos (19%).