14-Jähriger beisst Polizist in Luzern in die Hand

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am Samstagabend an einer Bushaltestelle an der Horwerstrasse in der Stadt Luzern eine Gruppe von Jugendlichen kontrolliert. Ein Jugendlicher wollte sich der Kontrolle entziehen und biss einem Polizisten in die Hand.

(Keystone-SDA) Die Bisswunde musste im Spital versorgt werden, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Polizist ist vorübergehend arbeitsunfähig.

Die Gruppe Jugendlicher sei stark betrunken gewesen und hätte sich aggressiv verhalten, hiess es im Communiqué.