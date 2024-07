18-jähriger Maurerlehrling stirbt bei Unfall in Vétroz VS

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Maurerlehrling ist bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Vétroz VS ums Leben gekommen. Der 18-Jährige wurde von einem Teil getroffen, dass von einem Kran herunterfiel.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, als die Arbeiter mit Ausschalungsarbeiten an einer Betonmauer beschäftigt waren, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Aus bislang ungeklärten Gründen habe sich während des Vorgangs ein Teil vom Kran losgelöst, welches in der Folge einen Arbeiter am Boden traf.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der junge Mann schwerverletzt mit dem Helikopter ins Spital von Sitten geflogen. Dort verstarb er im Verlaufe des Nachmittags. Beim Opfer handelt es sich um einen 18-jährigen Schweizer.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die Unfallursache zu ermitteln.