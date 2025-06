20-jähriger Töfffahrer stirbt auf Sustenstrasse

Bei einem Sturz am Pfingstmontag auf der Sustenstrasse ist ein 20-jähriger Töfffahrer noch am Unfallort verstorben. Zwei weitere junge Motorradlenker verunfallten im Kanton Uri am selben Tag und zogen sich Verletzungen zu.

(Keystone-SDA) Die Gründe für den tödlichen Unfall seien noch ungeklärt, teilte die Kantonspolizei Uri am Dienstag mit. Der Fahrer war vom Pass her kommend talwärts unterwegs. Die Sustenstrasse blieb in der Folge für dreieinhalb Stunden gesperrt.

Auf der Furkastrasse in Richtung Realp UR kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 17-jähriger Motorradlenker ins Heck eines Personenwagens prallte. Er stürzte und verletzte sich erheblich. Die Rega brachte ihn ins Kantonsspital Uri.

Ein abgebrochenes Manöver auf der Schöllenenstrasse, Gemeinde Göschenen UR, führte zu einem weiteren Unfall. Ein 19-jähriger Töfffahrer war Richtung Norden unterwegs. Er wollte zunächst das Auto vor ihm überholen, bremste dann wieder ab, kollidierte mit dem Auto und stürzte gegen die Felswand. Auch er erlitt erhebliche Verletzungen und wurde von der Rega in ein Spital überführt.