30 Rinder bei Bauernhofbrand in der Waadt verendet

Keystone-SDA

Beim Brand eines Bauernhofes im Kanton Waadt in der Nacht auf Montag sind 30 Rinder verendet. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, davon ein Feuerwehrmann.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr brachte das Feuer, das am späten Sonntagmorgen Peney-le-Jorat VD ausgebrochen war, in der Nacht unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Waadt am Montag mitteilte. Das Gebäude mit Wohnteil, Stall und Scheune wurde durch die Flammen vollständig zerstört.

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die Brandursache zu ermitteln.

Wegen einer starken Rauchentwicklung mussten die benachbarten Häuser evakuiert werden. 68 Feuerwehrleute standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Einer von ihnen zog sich dabei leichte Verletzungen zu.