39-jähriger Gleitschirmpilot in Engelberg tödlich verunglückt

(Keystone-SDA) Ein 39-jähriger Gleitschirmpilot ist am Samstag in Engelberg OW kurz nach dem Start in Schwierigkeiten gekommen und abgestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch Passanten, First Responder und einen Notarzt verstarb er noch auf der Unfallstelle

Der Verunglückte war aus Chile, lebte aber in der Schweiz, wie die Kantonspolizei Obwalden am Sonntag mitteilte.