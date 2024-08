8,2 Prozent E-Autos im Kanton Zug

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In keinem Kanton der Schweiz sind Elektroautos so populär wie in Zug. Aktuell fahren 8,2 Prozent der dort zugelassenen Autos rein elektrisch, wie Zahlen der Onlineplattform Energie Reporter und Energie Schweiz und Geoimpact zeigen.

Mit deutlichem Abstand folgen dann die Kantone Zürich (4,9%) und Waadt (4,1%), Schlusslichter sind Uri (2,6%), Neuenburg und Glarus (je 2,8%). Im Schnitt fahren auf Schweizer Strassen derzeit 3,9 Prozent der Autos elektrisch.

In den vergangenen Jahren sind die Neuzulassungen und damit der Anteil der E-Autos an der Fahrzeugflotte kontinuierlich gestiegen. Derzeit erlebt das Elektroauto allerdings einen Nachfragerückgang: Zwischen Januar und Juli dieses Jahres wurden 24’821 “Stromer” neu zugelassen, über 7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.