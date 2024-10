Angela Merkel stellt Memoiren Ende November vor

(Keystone-SDA) Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt Ende November ihr Buch «Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021» in Berlin vor. Die frühere Regierungschefin präsentiert ihre Memoiren am 26. November, dem Tag der Buchveröffentlichung, im Deutschen Theater.

Die Veranstaltung ist öffentlich und wird von der Journalistin Anne Will moderiert. Der Ticket-Vorverkauf beginnt am 10. Oktober um 11 Uhr.

Merkel verfasste ihre Memoiren gemeinsam mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann. Das Buch ist rund 700 Seiten stark und soll nach Angaben des Verlags Kiepenheuer & Witsch weltweit in über 30 Ländern erscheinen.

Die heute 70 Jahre alte Merkel war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin. Bei der Bundestagswahl 2021 trat sie nicht mehr an. Die gebürtige Hamburgerin war in der DDR aufgewachsen, studierte Physik und engagierte sich seit der Zeit des politischen Umbruchs im Osten politisch. 1990 wurde sie in den Bundestag gewählt. Sie war Frauen- und später Umweltministerin. Von 2000 bis 2018 war sie Chefin der deutschen Christdemokraten.