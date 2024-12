Arosa Humorschaufel geht 2024 an Ex-Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold

Keystone-SDA

Die Arosa Humorschaufel geht in diesem Jahr an alt Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold. Die neue Präsidentin von Swiss Olympic nahm den Schaufel-Preis aus Aroser Eis am Samstagnachmittag im Festivalzelt entgegen.

(Keystone-SDA) «Mit Ruth Metzler-Arnold zeichnen wir eine mutige Frau aus, die Verantwortung übernimmt und den Schweizer Sport an vorderster Front in die Zukunft führt. Hierfür benötigt sie nebst Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen auch ein positives Gemüt – all das zeichnet sie aus», erklärte der Aroser Tourismusdirektor Roland Schuler bei der Preisübergabe.

Die Arosa Humorschaufel zeichne seit dem Jahr 2009 Personen aus, die sich im Verlauf des Kalenderjahres unter der Nebeldecke durch ihren feinen Sinn für Humor bemerkbar gemacht hätten, teilte das Arosa Humorfestival weiter mit.

Geehrt würden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft oder Sport. In den letzten Jahren wurden zum Beispiel Unternehmer Sami Saviris, Bundesrat Guy Parmelin, Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer oder die Ex-Bundesrätinnen Doris Leuthard und Eveline Widmer-Schlumpf geehrt.