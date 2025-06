Auto landet auf dem Dach im Rüegsbach

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall ist am Donnerstagnachmittag ein Auto in Rüegsau BE vom Kurs abgekommen und auf dem Dach im Rüegsbach gelandet. Der Fahrer wurde verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen war der Mann von Affoltern im Emmental her auf der Hauptstrasse Richtung Hasle bei Burgdorf unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Automobilist in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto kam schliesslich auf dem Dach liegend im Rüegsbach zum Stillstand.

Der verletzte Fahrer wurde zunächst von Drittpersonen betreut und dann von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Polizei hat Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen.