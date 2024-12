Autozulassungen in der EU im November rückläufig

Keystone-SDA

Der Automarkt in der EU stottert weiter. Im November wurden knapp 870 000 neue Autos zugelassen. Das waren 1,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

(Keystone-SDA) Dies teilte der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Im Vormonat hatte es ein leichtes Plus gegeben. Nach den bisherigen elf Monaten des Jahres steht insgesamt noch ein Mini-Plus von 0,4 Prozent auf 9,73 Millionen Autos zu Buche.

Rückläufig waren dabei die Neuanmeldungen von reinen Elektroautos und von aufladbaren Plugin-Hybrid-Autos. Erfolgreich sind derzeit hingegen vor allem Hybridantriebe ohne Lademöglichkeit. Der Volkswagen-Konzern blieb EU-weit deutlicher Marktführer im vergangenen Monat und konnte im Jahresvergleich um gut 4 Prozent zulegen.