Axpo erwirbt Biogasanlage in Polen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Axpo expandiert in Polen. Der Energieversorger hat in der Region Westpommern eine Biogasanlage erworben. Diese produziert Energie aus mehrheitlich landwirtschaftlichen Abfällen.

In den kommenden Jahren sei geplant, weitere Biogasprojekte zu entwickeln, teilte Axpo am Dienstag mit. Polen sei dabei eines von fünf europäischen Zielländern für den Einstieg in den Biogasmarkt.

Die neu erworbene Anlage im westpommerschen Dorf Stare Slepce sei bisher im Besitz von privaten Aktionären gewesen, heisst es. Sie soll in den kommenden Monaten renoviert und auf den neuesten Stand gebracht werden.

Die seit Ende 2020 in Betrieb stehende Anlage verarbeitet den Angaben zufolge rund 20’000 Tonnen landwirtschaftlicher Substrate im Jahr. Damit werden jährlich 6640 Megawattstunden (MWh) an Strom produziert sowie organischer Dünger, der eine CO2-neutrale Bilanz aufweist.