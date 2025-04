Basler Messeplatz erhält begehbare Riesenskulptur während des ESC

Keystone-SDA

Eine über 50 Meter grosse Skulptur der Schweizer Künstlerin Claudia Comte wird während des Eurovision Song Contest (ESC) auf dem Basler Messeplatz stehen. Die Installation "Lightning Symphony" ist eine von mehreren Kunstaktionen während der ESC-Woche.

(Keystone-SDA) Das Kunstwerk mit «begehbaren Klangwellen» soll vom 10. bis am 17. Mai ein «immersives Erlebnis» bieten, sagte Letizia Elia, Direktorin Basel Tourismus, am Dienstag an der Pressekonferenz in der Fondation Beyeler in Riehen. Die per Videobotschaft zugeschaltete Claudia Comte sagte, das Werk widme sich der Musik als «universelle Sprache».

Auch die Fondation Beyeler schlägt im Mai eine Brücke zum ESC. In Anlehnung an das Lied «Over the Rainbow» aus dem Musicalfilm «Der Zauberer von Oz» von 1939 konzipiert das Museum eine Sonderausstellung mit einer Auswahl an Werken aus der Sammlung. Es werde eine «Hommage an Buntheit, Vielfalt und Toleranz», sagte Kurator Raphaël Bouvier.

Eigens für den ESC installierte die Fondation die Regenbogen-Leuchtskulptur «we are poems» (2011) von Ugo Rondinone auf dem Museumsdach. Im Zeichen des Regenbogens steht dann auch die farbenfrohe Ausstellung. Sie zeigt unter anderem Werke von Monet, Picasso, Warhol, Monet und Kandinsky, wie Bouvier sagte.

Bunt wird es auch an der Klybeckstrasse 18 in Basel. Dort wird eine Neoninstallation zu sehen sein vom Basler Studio Jahic & Roethlisberger. Die Skulptur «I Drove All Night – Thinking About You» leuchtet dort während der ESC-Woche, wie Elia weiter sagte.