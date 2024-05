Basler Zolli freut sich im Jubiläumsjahr über eine Giraffengeburt

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Zoo Basel kann sich im 150. Jahr seines Bestehens über die Geburt eines Giraffen freuen. Der bereits 83 Kilogramm schwere Bulle mit dem Namen Vizuri ist gesund auf die Welt gekommen, wie der Zoo Basel am Mittwoch mitteilte.

Der Name Vizuri bedeute auf Swahili “schön” oder “gut”, heisst es in der Mitteilung. Bis auf Weiteres können sich die Besucherinnen und Besucher aber nur bedingt davon überzeugen. Um Mutter Sophie und dem Kleinen etwas Ruhe zu gönnen, bleibe das Antilopenhaus teilweise geschlossen. Ab und an könne Vizuri aber schon auf der Aussenanlage beobachtet werden.