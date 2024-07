Bei der Familie Kambundji wird alles am Küchentisch geregelt

(Keystone-SDA) In einem Interview hat die Schweizer Leichtathletin Mujinga Kambundji verraten, dass in ihrer Familie alles am Küchentisch geregelt wird. Die Familie habe früher immer zusammen gegessen und viel geredet. Auch heute sei sie ihr noch “hyperwichtig”.

Das habe sich inzwischen aber geändert, da nur noch eine der vier Kambundji-Schwestern zuhause lebe, sagte die Sprinterin in einem Interview mit der “Schweizer Illustrierten” am Samstag. Ihre ältere Schwester hat zwei Kinder und eine andere Schwester lebt in London.

Oft an Mujingas Seite ist ihre kleine Schwester Ditaji, die ebenfalls Leichtathletin ist, sagte sie weiter. “Bei den Spielen in Tokio zum Beispiel durfte die Familie nicht dabei sein. Da konnte ich mit ihr das Zimmer teilen, alles mit ihr gemeinsam erleben. Das war wertvoll für uns beide”.

An den Olympischen Spielen in Paris werden Mujinga und Ditaji sicherlich auf die Unterstützung ihrer Familie zählen können. Eltern, Tante, Onkel und vielleicht auch ihre beiden Schwestern werden vor Ort sein. “Ditaji und ich haben vier Disziplinen zu absolvieren. Es wird also sehr intensiv”, so die 32-jährige Bernerin.