Bei einem Balkonabbruch in Luzern werden zwei Menschen verletzt

(Keystone-SDA) Bei einem Balkonabbruch sind in Luzern zwei Menschen verletzt worden. Die anderen Balkone des betroffenen Mehrfamilienhauses dürfen aus Sicherheitsgründen vorderhand nicht mehr betreten werden.

Der Balkon befand sich im ersten Obergeschoss einer Wohnung an der Kellerstrasse, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Er knickte am Donnerstag um 22:30 Uhr ab und blieb in schiefer Lage am Gebäude hängen.

Eine 56-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann fielen in den Innenhof. Sie wurden von der Polizei verletzt vorgefunden und von der Ambulanz ins Spital gebracht.

Wie es zu dem Balkonabbruch kam, war am Freitag noch offen. Die Staatsanwaltschaft hat gemäss der Mitteilung die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei wies aus Sicherheitsgründen die Bewohnerinnen und Bewohner der anderen Wohnungen an, ihre Balkone vorderhand nicht zu betreten.

Am Mittwochabend war ein Balkon des dritten Obergeschosses in der deutschen Grossstadt Hamburg abgebrochen. Sechs Personen wurden verletzt.