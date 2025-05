Berichte: «Ferris macht blau»-Stars planen Komödien-Remake

Keystone-SDA

Bald 40 Jahre ist es her, dass Matthew Broderick (63) und Alan Ruck (68) als Hauptdarsteller des 80er-Jahre-Kultfilms "Ferris macht blau" (1986) Furore machten. Nun könnten die lange miteinander befreundeten Schauspieler in einer weiteren Buddy-Komödie den Ton angeben. Laut "Deadline.com" sind sie für das Filmprojekt "The Best Is Yet To Come" im Gespräch. Allan Loeb ("Rock of Ages") schreibt das Drehbuch, Jon Turteltaub ("Last Vegas", "Meg") soll Regie führen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Vorlage ist die französische Komödie «Le meilleur reste à venir» (2019), die bereits Til Schweiger als Hauptdarsteller und als Regisseur 2023 unter dem Titel «Das Beste kommt noch!» als Remake in die Kinos brachte.

Französische Vorlage

Die Story dreht sich um beste Freunde, die nach einem grossen Missverständnis beide davon überzeugt sind, dass der andere nur noch wenige Monate zu leben hat. Die beiden Männer, der eine Lebemann, der andere bodenständig, sind grundverschiedene Typen. Gemeinsam stürzen sie sich in Abenteuer, um ihre Freundschaft und das Leben zu zelebrieren.

Als ausführender Produzent ist der Franzose Dimitri Rassam an Bord, der bereits den Original-Film produzierte. Die Dreharbeiten könnten noch in diesem Sommer beginnen, heisst es.

Kult-Komödie über Schulschwänzer

In der Schulschwänzer-Farce «Ferris macht blau» von Regisseur John Hughes spielte der junge Broderick den Schüler Ferris Bueller, der keinen Bock auf Schule hat. Er schwänzt und macht sich mit seinem Kumpel Cameron (Ruck) und seiner Freundin einen schönen Tag in Chicago, der am Ende völlig aus dem Ruder läuft.