Berner Sängerin kommt via Tiktok zu Zusammenarbeit mit Rapper Sido

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Berner Sängerin Fannie Lüscher ist durch einen Aufruf auf der Social-Media-Plattform Tiktok mit dem deutschen Rapper Sido in Kontakt gekommen. Nun rappt der 43-Jährige in einem ihrer Songs.

Bis der Song “Easy” lanciert werde, würde es noch ein paar Wochen dauern, berichtete “Blick” am Mittwoch. Fannie hofft auf einen Release Ende August oder Anfang September. Es gehe nun in die Endphase und an die Dreharbeiten für ein Video. Bei Letzterem werde Sido aber wohl nicht dabei sein. “Ich habe ihn angefragt, doch da es nicht sein Song ist, hat er gemeint, eher nicht. Vielleicht ist er spontan dann doch dabei. Vor allem bin ich einfach nur glücklich, dass es geklappt hat”, sagte die 40-jährige Sängerin.

Mit der Zusammenarbeit mit dem deutschen Rapstar sei für Fannie aber ein “Träumli” in Erfüllung gegangen. Seit Wochen hatte sie vergeblich versucht, Kontakt zu dem Berliner Musiker aufzunehmen.

Dank eines Videoaufrufs über Tiktok, wo der Sängerin über 47’000 Menschen folgen, sei er dann aber schliesslich auf sie aufmerksam geworden, verriet sie.