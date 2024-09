Berufsweltmeisterschaften enden mit 15 Medaillen für Schweiz

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Schweizer Berufstalente haben an den Berufsweltmeisterschaften in Lyon 15 Medaillen gewonnen – sieben goldene, sieben silberne und eine bronzene. Die Schweiz schloss damit an den «WorldSkills» nach Schweizer Angaben als beste europäische Nation ab.

Der Gewinn von 15 Medaillen bedeute Rang drei in der Nationen-Rangliste, teilte die Stiftung SwissSkills am Sonntagabend weiter mit. Bildungsminister Guy Parmelin gratulierte den Gewinnerinnen und Gewinnern am Sonntagabend auf dem Kurznachrichtendienst X und sprach von einem «hervorragenden Resultat».

Aus neun Kantonen stammen die fünfzehn mit Medaillen ausgezeichneten Schweizer Einzelwettkämpfer, -kämpferinnen oder Zweierteams. Besonders viele Medaillen gehen in den Kanton Bern, nämlich deren fünf. Doch auch aus den Kantonen Luzern und St. Gallen kommen je drei Gewinnerinnen oder Gewinner.

Mit 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Delegation an den WorldSkills in der französischen Grossstadt die bisher grösste Schweizer Vertretung an solchen Wettkämpfen. In 41 Berufen massen die Schweizerinnen und Schweizer ihr Können mit jungen Leuten aus anderen Ländern. Die WorldSkills 2024 dauerten vom 10. bis zum 15. September.

Bei den dezentral ausgerichteten WorldSkills 2022 hatte sich die Schweiz 19 Medaillen bei 34 Starts geholt und war auch damals die beste europäische Nation. Damals resultierten je fünf Gold- und Silbermedaillen sowie neun bronzene.