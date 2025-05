Bisher kein Gletscherabbruch oberhalb von Blatten VS

Keystone-SDA

Im Bergsturzgebiet von Blatten VS ist es bisher zu keinem Gletscherabbruch gekommen. Zwar verlief die Nacht auf Freitag "gefühlt" etwas ruhiger als die vorherigen Nächte, von Entwarnung war aber keine Rede, wie ein Sprecher des Regionalen Führungsstabs sagte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Wie in den Nächten zuvor sei es zu einzelnen Steinschlägen gekommen, sagte der Sprecher des Regionalen Führungsstabs Lötschental am Freitagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Gefühl, dass die Nacht ein bisschen ruhiger verlaufen sei, beruhe eher auf Gehörtem, als auf Gesehenem, sagte er. Seit mehreren Tagen sind immer wieder Felsabbrüche zu hören. Dass es bisher zu vielen kleinen Abbrüchen kam, stimmte Geologen zufrieden.

Für Freitag sind Rekognoszierungsflüge geplant. Davon erwarten sich die Experten ein genaueres Bild der Lage im Bergsturzgebiet. Die abgestürzte Masse soll danach bestimmt werden. Die gesamte instabile Felsmasse beläuft sich laut Schätzungen auf vier bis sechs Millionen Kubikmeter.

Einzelne Blöcke für Siedlung kein Problem

Die Auffüllung des Birchgletschers mit Schutt von Abbrüchen des Kleinen Nesthorns reichte am Donnerstagnachmittag bis auf die Gletscherstirn. Die Bewegungen am Gletscher beschleunigten sich auf eineinhalb Meter pro Tag. «Es ist eine Frage der Zeit, bis die ersten Blöcke übertreten», erklärte der Ingenieur Alban Brigger von der Dienststelle für Naturgefahren am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Ferden VS. Man gehe aber nicht davon aus, dass einzelne Blöcke für die Strasse oder die Siedlung zum Problem werden.

Das Dorf Blatten war am Montag wegen der Bergsturzgefahr evakuiert worden. Rund 300 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Verletzte oder Schäden an der Infrastruktur gab es bisher keine.