Bitcoin erreicht neuen Höchstwert von mehr als 75’000 Dollar

Keystone-SDA

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin hat am Mittwoch einen Wert von mehr als 75'000 Dollar und damit einen neuen Höchstwert erreicht. Der Bitcoin stieg am Morgen auf einen Wert von 75.005,06 Dollar.

(Keystone-SDA) Damit übertraf er den bisherigen Höchstwert von 73’797,98 Dollar, der im März erreicht worden war. Angetrieben wurde dies durch die Aussicht auf regulatorische Lockerungen im Falle eines Siegs von Donald Trump bei der am Dienstag abgehaltenen Präsidentschaftswahl in den USA. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hatte angekündigt, er wolle «aus Amerika die Welthauptstadt für Krypto und Bitcoin machen». Auch sagte er, er werde «der Pro-Innovations- und Pro-Bitcoin-Präsident sein, den Amerika braucht».

Trump setzt sich damit von der Regierung von US-Präsident Joe Biden ab, die eine Regulierung der Kryptowährungen befürwortet. Diese ermöglichen digitalen Zahlungsverkehr, ohne dass dieser von Banken kontrolliert wird.

Trump in Georgia in Führung

Zwar steht bei der Präsidentschaftswahl in den USA noch nicht fest, ob Trump oder Vizepräsidentin Kamala Harris von der Demokratischen Partei auf Biden im Weisse Haus nachfolgt. Erste Zahlen deuteten jedoch darauf hin, dass Trump in Georgia – einem von sieben stark umkämpften Bundesstaaten – vorne lag. «Dass Georgia anfing, rot zu leuchten, könnte der Auslöser gewesen sein», sagte Max Gokhman von Franklin Templeton Investment Solutions mit Blick darauf, dass erste Nachwahlbefragungen die Republikaner in dem Bundesstaat vorne sahen.

Analysten zufolge lag der Fokus auch auf der Kongresswahl. Die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie 34 der 100 Senatoren werden neu gewählt. Im Repräsentantenhaus haben derzeit die Republikaner die Mehrheit. Im Senat verfügen aktuell die Demokraten über eine hauchdünne Mehrheit. Die Umfragen hatten darauf hingedeutet, dass sie diese Mehrheit an die Republikaner verlieren könnten.