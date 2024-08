Breitling-Chef Georges Kern steigt bei Seifenfirma Soeder ein

(Keystone-SDA) Georges Kern, Chef der Luxusuhrenmarke Breitling, ist bei Soeder eingestiegen. Dies teilte die Zürcher Seifenmanufaktur am (gestrigen) Donnerstag mit. Kern bekräftigte seine Unterstützung daraufhin auf der Plattform Linkedin.

Kern werde Soeder als Investor und Verwaltungsrat zur Verfügung stehen, hiess es. “Seine Investition und sein Engagement werden uns neue Märkte erschliessen”, schrieb das Unternehmen weiter. Zur Höhe der Finanzierung wurden keine Angaben gemacht.

Der Seifenhersteller plant nun, die Produktionsmengen zu erhöhen und weltweite Partnerschaften einzugehen. Soeder hat im Sommer eine neue Produktionsstätte in den SBB-Werkstätten in Zürich Altstetten bezogen.

Laut dem Onlineportal “Tippinpoint” litt das Unternehmen zuletzt an finanziellen Engpässen. So habe Soeder Angestellte entlassen, was das Unternehmen auf Anfrage des Portals bestätigte. Es habe sich um eine “kleine Anzahl von Kolleginnen und Kollegen” gehandelt. Bei der Firma Soeder war bisher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP allerdings niemand für eine Stellungnahme zu diesem Thema zu erreichen.

Soeder wurde 2013 in Zürich von einem Paar aus Schweden gegründet. Seit 2015 ist es auf Naturseifen spezialisiert. Zum Sortiment gehören mittlerweile auch Gesichtscremes, Desinfektionsmittel sowie Shampoos.

Kern seinerseits sorgte zuletzt mit seinem Austritt aus den Zürcher Grünliberalen für Schlagzeilen. Der Breitling-Chef war zuvor ein wichtiger Geldgeber der Partei.