Brigitte Macron mit Gastauftritt in Netflix-Serie «Emily in Paris»

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron betritt ungewohntes Terrain: In einer Episode der Netflix-Erfolgsserie «Emily in Paris» wird Brigitte Macron kurz zu sehen sein. Die First Lady tritt darin «mit ihren eigenen Kleidern» auf.

Das berichtete das Magazin «Elle» am Dienstag. Anweisungen zur Kleidung habe sie nicht erhalten.

«Die Idee mit dem Cameo-Auftritt kam uns, als Darren Star und ich sie im Dezember 2022 im Élysée-Palast trafen», verriet Hauptdarstellerin Lily Collins dem Magazin. «Sie ist ein grosser Fan der Serie und hat ihre Erwähnung in Staffel 1 mit viel Humor genommen.» Mit der französischen First Lady zu drehen, sei «sowohl eine Ehre als auch ein echtes Glück» gewesen. Über den Auftritt der Präsidentengattin in Staffel 4 sagte Star, der Schöpfer der Serie: «Sie macht es mit Talent!»

Die US-Erfolgsserie, die in der französischen Hauptstadt spielt, ist eine Netflix-Produktion. Am Donnerstag wird der zweite Teil der vierten Staffel auf der Streaming-Plattform veröffentlicht.