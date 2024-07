Britische Band Jungle fühlt sich der Schweiz verbunden

(Keystone-SDA) Die britische Neo-Soul-Band Jungle fühlt sich der Schweiz sehr verbunden. Zuletzt spielten die drei Musikschaffenden auf dem Gurten und auf der Seebühne des Montreux Jazz Festivals.

Jungle hat in der Schweiz eine treue Fangemeinde, wie “Blick Online” zuerst berichtete. “Das ist wirklich schön zu sehen und etwas Besonderes”, sagte Bandmitglied Josh Lloyd-Watson. Seit ihrem ersten Schweizer Auftritt – 2014 am Paléo Festival in Nyon VD – sei ihnen das Publikum hierzulande “sehr treu”. Man sei gerne hier, so Lloyd-Watson weiter.

Ausserdem zeigte sich die Band von einem Alphornspieler in der Berner Altstadt beeindruckt. “Vielleicht sind diese Klänge etwas für unser nächstes Album”, sagte Lloyd-Watson.

Am Montreux Jazz Festival war die Londoner Band derweil bereits vier Mal zu Gast. Vor zehn Jahren gelang Jungle mit ihrem Album “Jungle” der internationale Durchbruch.