Bund warnt vor heftigen Gewittern am Mittwochabend

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Das Bundesamt für Meteorologie warnt vor Gewittern entlang der Alpennordseite sowie im Ostwallis und in der Nordostschweiz am Mittwochabend. Am Nachmittag wurde die Gefahrenstufe für die entsprechenden Regionen laut der Website des Bundes auf erheblich erhöht.

Für die Region rund um Nyon VD am Genfersee sowie Adelboden-Kandersteg und St. Stephan-Lenk im Berner Oberland galt ab dem Nachmittag gar die Gefahrenstufe 4, also grosse Gefahr.

Das Bundesamt für Meteorologie (Meteoschweiz) warnte dort vor dem Abbrechen von grösseren Ästen, dem Umstürzen von Bäumen sowie vor Blitzeinschlägen und Hagelschäden. Auch Hangrutsche an exponierten Orten oder ein plötzliches Auftreten von Flutwellen in Bächen oder Überflutungen seien möglich, hiess es bei Meteoschweiz.