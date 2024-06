Chanson-Ikone Françoise Hardy ist tot

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Frankreichs Chanson-Ikone Françoise Hardy ist tot. Wie die Familie am Mittwoch bestätigte, ist die Sängerin am späten Dienstagabend im Alter von 80 Jahren in einem Pariser Krankenhaus gestorben. Ihre Karriere bestritt sie mit traurigen und melancholischen Liedern. Zu ihren grössten Erfolgen zählte bereits ihr erstes Lied “Tous les garçons et les filles”.

Auch in Deutschland war die Sängerin ein Begriff, wo sie mit “Frag den Abendwind” und “Ich sag’ ja” bekannt wurde.

Der Tod der Chanson-Ikone löste zahlreiche Reaktionen aus. Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati würdigte sie auf X (früher Twitter) als eine Legende des Chansons, Frankreichs Premierminister Gabriel Attal twitterte, dass sie im Leben der Franzosen verankert bleiben werde.