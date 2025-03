Chefdirigent Riccardo Chailly fällt beim Lucerne Festival aus

Keystone-SDA

Das Lucerne Festival vermeldet einen gewichtigen Ausfall. Chefdirigent Riccardo Chailly kann die Konzerte aus gesundheitlichen Gründen nicht leiten, wie die Festivalverantwortlichen am Donnerstag mitteilten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Dirigenten Rafael Payare und Franz Welser-Möst springen ein. Rafael Payare wird das Konzert am 11. April und Franz Welser-Möst das zweite am Sonntag, 13. April, leiten, hiess es im Communiqué. Das Beethoven-Programm bleibe unverändert. So dirigiere der Venezolaner Payere die Sechste Sinfonie, die Pastorale, sowie das Vierte Klavierkonzert in G-Dur mit dem Solo-Pianisten Mao Fujita.

Der Österreicher Franz Welser-Möst wird als Dirigent die Neunte Sinfonie von Beethoven mit dem MDR-Rundfunkchor und den Solistinnen und Solisten Regula Mühlemann, Marie-Claude Chappuis, Benjamin Bruns und Markus Werba leiten.

Laut Mitteilung des Lucerne Festival debütiert Rafael Payere als Dirigent beim Lucerne Festival und am Pult des Lucerne Festival Orchestra. Welser-Möst leitet das Lucerne Festival Orchestra zum ersten Mal, hiess es weiter.

Der 72-jährige Chefdirigent Riccardo Chailly hat seine Verpflichtungen für den ganzen Monat März krankheitshalber abgesagt. So fiel er bereits für ein Konzert an der Scala in Mailand vor einigen Tagen aus.

Das Lucerne Festival dauert vom 12. August und bis 14. September und ist das letzte unter Intendant Michael Haefliger. Er leitete den grössten Klassikanlass der Schweiz 26 Jahre lang.