Christina Hänni ist stolz auf Ehemann Luca nach ESC-Auftritt

Keystone-SDA

Die Tänzerin Christina Hänni hat den Auftritt ihres Ehemanns Luca am Eurovision Song Contest mit Stolz mitverfolgt. "Ich freue mich so sehr, dass die Leute sehen, wie toll Luca ist", sagte sie in ihrer Instagram-Story.

(Keystone-SDA) Sie habe bis spät in die Nacht Nachrichten von Fans erhalten, die sich über Lucas Auftritt freuten. Luca Hänni trat am vergangenen Samstag mit seinem Lied «She Got Me» als Show Act im Finale des Eurovision Song Contest in Basel auf.

Seine Frau verfolgte die Performance derweil von Zuhause aus mit. Darüber berichtete der «Blick» zuerst. Der ESC habe viel Zeit und Raum im Leben der dreiköpfigen Familie eingenommen, sagte Hänni weiter. Sie hätten deshalb alles «auf höchstem Level» organisieren müssen. «Deswegen bin ich extrem stolz, dass wir das hinkriegen.»