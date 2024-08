Cyberangriff auf rund 40 Museen in Frankreich

(Keystone-SDA) Das Grand Palais, Austragungsort der Olympischen Spiele in Paris, und rund 40 weitere Museen in Frankreich sind am Wochenende Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen.

Wie am Montagabend aus Polizeikreisen verlautete, griffen Kriminelle in der Nacht von Samstag auf Sonntag das System an, das die “Zentralisierung von Finanzdaten” der Betroffenen ermöglicht.

Die Angreifer fordern den Angaben zufolge Lösegeld und drohen damit, die verschlüsselten Daten weiterzugeben.

Die französische Agentur für Computersicherheit (Anssi) bestätigte auf Anfrage von AFP, dass sie “über den Vorfall informiert” sei. Er betreffe “keine Informationssysteme, die an der Ausführung der Olympischen und Paralympischen Spiele beteiligt sind”, erklärte sie. Im Ausstellungsgebäude Grand Palais finden unter anderem die Fechtwettbewerbe statt.

Louvre nicht betroffen

Das Grand Palais bestätigte, dass es von einem Cyberangriff betroffen war, ohne Details bekanntzugeben. Der laut der Quelle auch betroffene weltberühmte Louvre im Zentrum von Paris erklärte, dies sei nicht richtig.

Kriminelle nutzen immer wieder Sicherheitslücken von Unternehmen oder Einzelpersonen aus, um deren Computersysteme zu verschlüsseln und zu blockieren. Dann fordern sie Lösegeld, um die Systeme wieder freizuschalten.