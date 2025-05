Dänemarks König winkt zum Geburtstag vom Balkon

Dänemarks König Frederik X. ist 57 Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages zeigte er sich in den Mittagsstunden zusammen mit seiner Familie auf dem Balkon seines Palastes auf Schloss Amalienborg. Strahlend lächelte er der Menschenmenge auf dem Schlossplatz zu.

(Keystone-SDA) Viele Menschen im Land haben bald wieder die Gelegenheit, dem Monarchen im Sport-Outfit noch etwas näherzukommen: Frederik wird am 9. Juni erneut mit Zehntausenden weiteren Teilnehmern beim Royal Run an den Start gehen, einem Volkslauf, den er einst zu seinem 50. Geburtstag ins Leben gerufen hatte. Planmässig wird Frederik erst in der Stadt Ribe dabei sein, dann auch in Horsens und am Abend schliesslich daheim in Kopenhagen.

Frederik ist seit knapp anderthalb Jahren dänischer König. Seine Mutter Königin Margrethe (85) hatte ihm den Thron Anfang 2024 im Zuge einer überraschenden Abdankung nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt überlassen. Sie war neulich vorübergehend im Krankenhaus, zeigte sich nun aber zum Geburtstag ihres Sohnes mit auf dem Balkon.

Der Monarch hat zusammen mit seiner Frau Königin Mary (53) insgesamt vier Kinder: den Thronfolger Kronprinz Christian (19), die gerade volljährig gewordene Prinzessin Isabella sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 14).