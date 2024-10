Der ehemalige Hurrikan «Kirk» bringt der Schweiz Wind und Regen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstag selbst dürfte in der Schweiz ein heftiger Wind wehen und starker Regen niederprasseln. Meteoschweiz führt dies auf den ehemaligen Hurrikan «Kirk» zurück.

Wenn sich das Tief «Kirk» nähere, setze zunächst starker Druckfall nördlich der Alpen ein, schreibt Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, in einem Blog. Es stelle sich eine Südföhnlage ein.

Bis in die Abendstunden am Donnerstag baue sich eine Druckdifferenz zwischen Lugano TI und Kloten ZH von bis zu zwölf Hektopascal auf. Damit werde das Föhnmaximum erreicht. In den Alpentälern werden Windspitzen von 70 bis 100 Kilometern pro Stunde erwartet, über den Alpenkammlagen gar bis zu 130 Kilometern pro Stunde.

Nördlich der Alpen zieht laut den Meteorologen in der Nacht eine Kaltfront durch. Dies dürfte dann auch im Jura und im Flachland zu teilweise stürmischem Wind führen.

Über den Jurahöhen seien Windspitzen bis 130 Kilometer pro Stunde möglich, heisst es im Blog. Im Flachland werden Höchstgeschwindigkeiten von 60 bis 90 Kilometern pro Stunde erwartet – und zwar nach Mitternacht von West nach Ost. Bis in die Morgenstunden sollte der Wind wieder nachlassen, wie Meteoschweiz schreibt.