Der Maga-Look der Trump-Frauen: Wenn Stil politisch wird

Sie haben einen sonnengebräunten Teint, aufgespritzte Lippen, faltenfreie Gesichter, schwarzen Lidstrich, angeklebte Wimpern und markante Augenbrauen. Ihre Haare sind sehr lang, oft künstlich verlängert, in der Mitte gescheitelt und leicht gewellt. "Sie sind immer dünn und fast immer weiss", fügt die "New York Times" über jene Frauen aus dem Zirkel von US-Präsident Donald Trump hinzu, die diesen Stil prägen.

(Keystone-SDA) Ihr Aussehen ist mittlerweile so charakteristisch, dass es eigene Namen hat: das «Mar-a-Lago-Face» – also das «Mar-a-Lago-Gesicht», benannt nach Trumps gigantischem Anwesen in Florida. Oder schlichtweg: «Maga-Look». Maga steht für «Make America Great Again», die Bewegung, die sich hinter Trump versammelt.

Noem, Guilfoyle und Co. prägen den Look

Besonders bekannte Beispiele für den auffälligen Look sind Trumps Heimatschutzministerin Kristi Noem, seine Schwiegertochter Lara Trump oder die designierte US-Botschafterin für Griechenland und Ex-Verlobte von Trumps Sohn Don Jr., Kimberly Guilfoyle. Sie haben gemein, dass sie vor einigen Jahren noch völlig anders aussahen und äusserlich eine Verwandlung vollzogen haben. «Trumpification» nannte das die «New York Times» einst bei Noem.

Prinzipiell ist es eher unangebracht, sich über das Aussehen anderer Menschen auszulassen – um nicht zu sagen: ziemlich daneben. Doch der Look der Frauen aus Trumps Umkreis ist mehr als nur eine Frage des Geschmacks, die Auseinandersetzung mit dem äusserlichen Erscheinungsbild keine reine Stilkritik – es ist ein politisches Statement.

Weiblichkeit als äussere Inszenierung

Das in Trumps Regierung vorherrschende Frauenbild lehnt sich laut der Historikerin Kristin Kobes Du Mez eng an die Ideale bestimmter, patriarchal geprägter evangelikaler Kreise an – eine Strömung, die in Trumps zweiter Amtszeit weiter an Einfluss gewonnen hat. In diesem Milieu verbindet sich eine dogmatische Auslegung des christlichen Glaubens mit einer nationalistischen Vision von Amerika.

Besonders in den extremen Teilen dieser Bewegung herrsche offene Frauenfeindlichkeit, erklärt Du Mez – bis hin zu Forderungen, Frauen das Wahlrecht zu entziehen und sie auf ihre Rolle als Mütter zu beschränken. Zwar gebe es Raum für Frauen in öffentlichen Positionen, allerdings nur unter klaren Bedingungen. Weiblichkeit definiere sich dort vor allem über äussere Inszenierung und politische Gefolgschaft – als Pendant zur demonstrativ zur Schau gestellten männlichen Härte.

«Es gibt einen Platz für Frauen in dieser Kultur – aber nur, wenn sie die gesamte Agenda hundertprozentig unterstützen», sagt Du Mez. Die Ästhetik habe eine politische Funktion: Sie mache Frauen zu öffentlichkeitswirksamen Gesichtern eines autoritären Projekts. Figuren wie Ministerin Noem oder Pressesprecherin Karoline Leavitt stilisierten sich mit Make-up, Schönheitsoperationen und betont femininer Kleidung zu Aushängeschildern des Systems. Auch ein sichtbares Kreuz an der Halskette darf meist nicht fehlen.

Sarah Palin: Pitbull mit Lippenstift

Diese Form inszenierter rechter Weiblichkeit habe sich in konservativen Kreisen nicht erst unter Trump herausgebildet, sagt die Historikerin. Sarah Palin habe sie als eine der ersten Frauen auf nationaler Bühne verkörpert. Die frühere Gouverneurin von Alaska trat 2008 als Vizepräsidentschaftskandidatin an der Seite von John McCain für die Republikaner an: eine ehemalige Schönheitskönigin in knalligen Kostümen, hochtoupierten Haaren – und zugleich gnadenlos in der Attacke auf politische Gegner.

Palin sagte damals, der Unterschied zwischen einer Hockey-Mutter wie sie selbst und einem Pitbull sei … Lippenstift. «Hockey Mom» ist in den USA ein Ausdruck für eine oft stark involvierte Mutter, die ihre Kinder – insbesondere Söhne – intensiv bei deren Sportkarriere unterstützt.

Auch die Frauen aus Trumps Zirkel kombinieren feminines mit knallhartem Auftreten. Heimatschutzministerin Noem etwa posierte stark geschminkt, frisiert und mit tief ins Gesicht gezogener Kappe im Hochsicherheitsgefängnis Cecot in El Salvador – und hinter ihr standen Dutzende kahl rasierte Männer in einer Zelle, die tätowierten Oberkörper frei.

Eine «echte» Frau

Ähnliche Beispiele gibt es auch Kongress: Die republikanische Abgeordnete Nancy Mace etwa, die ihre demokratische Kollegin Sarah McBride verbal heftig attackiert und ihr das Frausein abspricht. McBride sitzt als erste Transfrau im US-Kongress. Mace stellt auch gern Videos von Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern ins Netz, in denen sie des Öfteren mal beleidigend wird. Ähnlich angriffslustig sind ihre republikanischen Kongresskolleginnen Marjorie Taylor Greene oder Lauren Boebert.

Das feministische «Ms. Magazine» fasste kürzlich prägnant und mit einer Spitze zusammen: Eine Trump-Anhängerin, die ein enges Kleid mit einem Schlitz bis zum Oberschenkel und Stilettos trage, beziehe Stellung – etwa gegen die Rechte von Transgender. «Sie kleidet sich wie eine «echte» Frau – im Sinne eines Präsidenten, der Frauen mag, die wie Pin-Up-Models aussehen.»

Es geht darum, traditionelle Geschlechterrollen selbstbewusst zu verteidigen und sich in der Welt der sozialen Medien, in der jede und jeder eine Öffentlichkeit erreichen kann, Gehör und Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dazu dürfte auch Trumps Aufmerksamkeit zählen, dessen Ehefrau Melania für einen ähnlichen – aber weniger extremen und deutlich klassischeren – Look steht.

Keine Regel ohne Ausnahme

Natürlich gibt es auch in Trumps Machtzirkel Ausnahmen. Die wohl mächtigste Frau der Trump-Welt heisst Susie Wiles – sie ist die Stabschefin des US-Präsidenten. Wiles hat graue Haare, trägt dezentes Make-up und unspektakuläre Hosenanzüge.

«Susie mag es, im Hintergrund zu bleiben», sagte Trump in der Wahlnacht im vergangenen November, als er seinen Sieg auf der Bühne feierte und sich bei seinem Team bedankte. Wiles steht für die Macht hinter den Kulissen – ihre Bühne sind nicht Trumps Haus- und Hofsender Fox News oder die Plattformen X und Tiktok, sondern das Weisse Haus.

Der Rest von Trumps Team – männlich wie weiblich – setzt auf maximale Aufmerksamkeit und Reichweite. «Was diese Gruppe von Maga-Politikerinnen so mächtig macht, ist, dass sie für Aussenstehende sofort als Teil des konservativen Teams erkennbar sind», urteilt die «New York Times». Dieser Wiederkennungsfaktor hilft auch bei der Sichtbarkeit in den sozialen Medien und kann identitätsstiftend wirken. Trump jedenfalls scheint es zu gefallen. Er stellte jüngst fest: «Wir haben die Präsidentschaft hot gemacht.»