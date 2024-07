Deutlich weniger Kinobesuche im ersten Halbjahr 2024 in der Schweiz

(Keystone-SDA) Immer weniger Menschen gehen in der Schweiz ins Kino. Dieser Trend setzte sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fort – am deutlichsten in den Multiplex-Kinos. Das Interesse an US-amerikanischen Produktionen nahm ebenfalls ab, zu Gunsten von Schweizer Filmen.

Gemäss den ersten provisorischen Zahlen haben die Kinos in der Schweiz im ersten Halbjahr 2024 rund fünf Millionen Eintritte verzeichnet, wie das Bundesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Das sind sechs Prozent weniger als in der entsprechenden Vorjahresperiode.

Die Multiplex-Kinos ab acht Sälen sind mit einem Minus von zwölf Prozent stärker vom Rückgang betroffen, während Kinos mit weniger Sälen besser abschneiden und einen Rückgang von zwei Prozent zu beklagen haben.

An Zuschauergunst verlor der US-amerikanische Film: Dessen Marktanteil sank von 64,3 Prozent im ersten Halbjahr 2023 auf 61,9 Prozent dieses Jahr. Dafür steigerte sich der Marktanteil des Schweizer Films: Ende Juni dieses Jahres lag er bei 8,9 Prozent und damit 1,3 Prozentpunkte über dem Wert von Juni 2023.

Mit mehr als 246’800 Eintritten seit Jahresbeginn rückt der Ende 2023 angelaufene Schweizer Film “Bon Schuur Ticino” auf den dritten Platz der im Jahr 2024 in der Schweiz meistbesuchten Filme. Auf dem ersten und zweiten Platz liegen Kung Fu Panda 4, eine US-amerikanisch-chinesische animierte Kino-Action, und Dune: Part Two, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film.