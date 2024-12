Die Tochter der Hännis bekommt kein Weihnachtsgeschenk

Keystone-SDA

Luca und Christina Hänni werden ihrer Tochter kein Geschenk unter den Tannenbaum legen. Die Lichter am Baum findet die Kleine wohl ohnehin interessanter, wie ihr Vater sagt.

(Keystone-SDA) Zur Geburt sei ihre Tochter so reich beschenkt worden, da brauche sie kein Geschenk, sagt Luca Hänni zu «20 Minuten». Noch sei ihre Tochter zu klein, um zu verstehen, was Weihnachten bedeute.

Die frischgebackenen Eltern und ihre Tochter werden am 24. Dezember erstmals zu dritt feiern. Am 25. Dezember reist Christinas Familie aus Deutschland an. Auch in Lucas Familie wird gefeiert, und zwar gleich doppelt. «Wir feiern zudem einmal mit meinem Vater und einmal mit meiner Mutter, die ja getrennt sind.» Bei seinem Vater gebe es traditionell Fondue Chinoise, das Menü bei seiner Mutter wechsle immer ab, sagt der Berner.

Der Sänger geniesst die Feiern und die Weihnachtszeit. «Man kann es gemütlich nehmen, bevor es dann im Januar wieder losgeht», sagt der 30-Jährige.