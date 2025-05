Drei Glarner Polizisten von versuchter Tötung freigesprochen

Keystone-SDA

Drei Glarner Kantonspolizisten sind vom Glarner Kantonsgericht der mehrfachen versuchten vorsätzlichen Tötung freigesprochen worden. Sie hatten elf Mal auf ein Fluchtfahrzeug geschossen und zwei Flüchtende getroffen.

(Keystone-SDA) Anklage erhoben hatte die Glarner Staatsanwaltschaft. Wie dem am Freitag publizierten Urteil zu entnehmen ist, hatte sie für die drei Polizeibeamten Freiheitsstrafen zwischen 10 und 15 Jahren gefordert.

Die drei Polizisten, damals im Alter zwischen 34 und 46 Jahren, hatten am 7. Mai 2022 in Näfels ein mit Einbrechern besetztes Fahrzeug stoppen wollen. Dabei gaben sie elf Schüsse ab, zum Teil bewusst und kontrolliert, zum Teil in Todesangst. Einer der drei Diebe wurde dabei lebensgefährlich am Kopf getroffen, ein anderer am Oberschenkel.

Keiner der drei Polizisten habe bewusst eine tödliche Verletzung der Fahrzeuginsassen in Kauf genommen, befand das fünfköpfige Richterkollegium. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und kann innert 20 Tagen vor dem Glarner Obergericht angefochten werden.