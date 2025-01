Drei Personen bei Tötungsversuch in Lausanne verletzt

Keystone-SDA

Beim einem mutmasslichen Tötungsversuch an einer Frau durch ihren Lebenspartner am Dienstagmorgen in Lausanne-Malley sind drei Personen verletzt worden. Eine Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Den Täter nahm die Polizei fest.

(Keystone-SDA) Die Waadtländer Polizeizentrale wurde gegen 7 Uhr über eine gewalttätige Auseinandersetzung und Schüsse am Chemin de la Prairie im Westen der Stadt Lausanne informiert, wie die Stadtpolizei mitteilte. Die Polizeipatrouillen trafen zunächst auf ein erstes Opfer, das im Empfangszentrum Malley-Prairie Zuflucht gesucht hatte.

Es handelte sich um eine 40-jährige in Lausanne wohnhafte Schweizerin. Sie hatte eine Stichverletzung im Bauchbereich erlitten und wurde von einer Ambulanz versorgt und in ernstem Zustand ins Spital gebracht.

Auf dem Chemin de la Prairie fand die Polizei ein zweites Opfer vor. Der 50-jährige Mann aus Spanien mit Wohnsitz in Lausanne wies Verletzungen am Unterarm durch einen Schuss und eine Stichwaffe auf. Er wurde von Sanitätern versorgt und ebenfalls in ein Spital gebracht. Eine dritte Person, ein 45-jähriger in Lausanne wohnhafter Schweizer, hatte leichte Verletzungen am Oberschenkel.

Die beiden Männer befanden sich nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie versucht, sich beim Angriff zwischen Opfer und Täter zu stellen.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 53-jährigen Schweizer mit Wohnsitz in Lausanne. Er war vor dem Eintreffen der Polizei auf seinem Velo geflüchtet. Durch das Grossaufgebot habe ihn die Polizei rasch in Prilly festnehmen können, hiess es weiter. Am Einsatz waren rund 40 Polizisten beteiligt.