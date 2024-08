Ein Toter bei Helikopterabsturz auf Hotel in Australien

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Absturz eines Helikopters auf ein Hotel in Australien ist der Pilot ums Leben gekommen. Ein Mann wurde nach Angaben des Rettungsdienstes durch verbogene Teile des Propellers im Hotelpool lebensbedrohlich verletzt.

Der Helikopter stürzte in der Stadt Cairns im nordöstlichen Bundesstaat Queensland auf ein Dach eines Hotels, wie die Polizei am Montag mitteilte. Cairns ist bekannt als Ausgangspunkt für Ausflüge in das bei Reisenden beliebte Great Barrier Reef.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Aufprall auf dem Gebäude ein Feuer ausgelöst, Hunderte Hotelgäste mussten evakuiert werden. Nach Angaben von Rettungsdienst-Mitarbeitenden landeten verbogene Teile des Propellers im Hotelpool. Zwei Umstehende seien in ein Spital gebracht worden. Zu der Unfallursache leitete die zuständige Transportbehörde eine Ermittlung ein.