Einbrecher sollen in Sursee LU Feuer gelegt haben

Keystone-SDA

In einem Gewerbegebäude in Sursee LU hat es nach einem Einbruch gebrannt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei mitteilte, wurde ihr in der Nacht auf Freitag ein Einbruch in ein Gewerbegebäude an der Grenadierstrasse gemeldet. Weil das Gebäude voller Rauch war, musste auch die Feuerwehr ausrücken.

Gemäss den bis am Freitagnachmittag vorliegenden Erkenntnissen wurde von der unbekannten Täterschaft, welche in das Gebäude eingedrungen war, in einem Büro ein Feuer gelegt. Die Höhe des durch den Rauch entstandenen Schadens war noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.