Elefant trampelt Tourist im Krüger-Nationalpark tot

Keystone-SDA

Im weltberühmten Krüger-Nationalpark in Südafrika hat ein Elefant einen Touristen angegriffen und totgetrampelt. Es handle sich um einen "tragischen Unfall", teilte die Parkverwaltung mit und sprach den Angehörigen des Toten ihr Beileid aus.

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstag im Süden des Nationalparks. Einzelheiten wie die Nationalität des Touristen waren zunächst nicht bekannt. Der Park rief dazu auf, keine Bilder und Videos des Vorfalls in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.

Der Krüger-Nationalpark ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen und zählt zu den grössten Nationalparks Afrikas. Als Schutzgebiet wurde er am 26. März 1898 vom damaligen Präsidenten Paul Kruger gegründet, bevor das Gelände 1926 in Krüger-Nationalpark umbenannt wurde. Der knapp 20.000 Quadratkilometer grosse Park ist bekannt für eine Vielzahl an wilden Tieren – Elefanten, Löwen, Nashörner, Leoparden und Büffel.