ESC-Favorit Schweden: «Der Druck steigt»

Keystone-SDA

Seit Monaten wird Schweden als Gewinnerland des Eurovsion Song Contests (ESC) 2025 gehandelt. Das sei schön, erhöhe aber auch den Druck, sagte die Gruppe aus Finnland an der Eröffnungszeremonie.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Wir versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren», sagte Kevin Holmström von der Comedy- und Musikgruppe KAJ am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Musiker aus Finnland, die der schwedischsprachigen Minderheit angehören, treten am Dienstag für Schweden an.

«Wir bekommen viel Liebe von den Fans zu spüren und haben ein grossartiges Team hinter uns», sagte der Gitarrist der Gruppe weiter. Das helfe, mit dem Druck umzugehen. Am Dienstag wird Schweden die Sauna-Hymne «Bara Bada Bastu» im Halbfinal des ESC performen. Noch bevor der Song überhaupt bekannt war, galt das Land als Favorit.

In der prognostizierten Rangliste sind KAJ dicht gefolgt vom österreichischen ESC-Act. Der Countertenor JJ kombiniert in seinem ESC-Beitrag Operngesang und technoide Beats, die sich im Verlaufe des ruhig startenden Liedes dazugesellen. Auch bei JJ ist der Druck zu spüren, wie er sagte. «Aber gleichzeitig freut es mich natürlich sehr, dass der Song so gut ankommt», sagte er.