ESC-Produzenten liebäugeln mit Sängerin Céline Dion als Stargast

(Keystone-SDA) Die Produzenten des Eurovision Song Contests (ESC) 2025 in Basel liebäugeln mit Sängerin Céine Dion als Stargast. “Natürlich ist das ein Thema bei uns”, sagte der ausführende Co-Produzent, Reto Peritz, dem “Sonntagsblick”.

Céline Dion habe einen Bezug zur Schweiz und zum ESC, sagte Peritz. In den nächsten Wochen starte der kreative Prozess, und da würden solche Fragen sicher auch fallen. Auf die Frage, ob Dion für einen Auftritt kontaktiert wurde, ging Peritz nicht ein.

Die Kanadierin Dion gewann 1988 in Dublin als 20-Jährige für die Schweiz den Grand prix eurovision de la chanson, wie der ESC früher hiess, mit dem Song “Ne partez pas sans moi” – mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem englischen Schlagersänger Scott Fitzgerald. Der Sieg am Musikwettbewerb war der Beginn ihres internationalen Durchbruchs. Ein Jahr später stand sie in Lausanne als Vorjahresgewinnerin wieder auf der ESC-Bühne.

Im Sommer 2019 trat Dion vorläufig zum letzten Mal auf. Im Dezember 2022 erklärte sie öffentlich, dass sie an der unheilbaren Krankheit Stiff-Person-Syndrom leide. Diese ist mit heftigen Muskelkrämpfen verbunden. Mit einem Auftritt auf dem Eiffelturm während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris 2024 feierte Dion nach einer langen Behandlung und vier Jahren Bühnenabstinenz ein spektakuläres Comeback.

“Eigentlich will man ja am ESC Talente in den Vordergrund stellen und diese nicht von weltbekannten Stars überschatten lassen”, sagte Peritz weiter. “Aber es hat natürlich auch seinen Reiz, einen solchen Namen in der Show zu haben.”