EU-Kommissionspräsidentin leistet in der Luft erste Hilfe

Keystone-SDA

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch auf einem Flug von Zürich nach Brüssel einem anderen Passagier erste Hilfe geleistet. Die Kommissionspräsidentin war mit einer Delegation auf dem Rückweg von G20-Gipfel in Rio.

(Keystone-SDA) Der medizinische Notfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf dem Swiss-Flug LX780 von Zürich nach Brüssel, wie «20 Minuten» am Donnerstag berichtete. Die Crew suchte per Durchsage nach einer Person mit medizinischen Fachkenntnissen.

Von der Leyen eilte dem Betroffenen zur Hilfe, bis nach der Landung in Brüssel medizinisches Personal dessen Versorgung übernahm. Die 66-jährige Kommissionspräsidentin absolvierte in den 1980er-Jahren ein Medizinstudium und wurde 1991 zum Dr. med. promoviert. Sie war mehrere Jahre lang als Assistenzärztin tätig.