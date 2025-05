Evakuierungen wegen eines Brandes in einem Geschäft in Moutier

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Geschäft in Moutier ist am Donnerstagabend Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Der Laden wurde vollständig zerstört, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Warum es zum Brand an der Rue Centrale kam, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehrleute kämpften vor Ort gegen die Flammen und die starke Rauchentwicklung.

Zwei Personen, die sich im Geschäft befanden, konnten das Gebäude aus eigener Kraft verlassen. Die Bewohner mehrerer angrenzenden Wohnungen wurden sicherheitshalber vorübergehend evakuiert.

Insgesamt acht Personen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung kontrolliert. Verletzt wurde aber niemand.