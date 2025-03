Fabian Frei stösst zum Fussball-Expertenteam im Fernsehen SRF

Keystone-SDA

Fabian Frei wird Fussballexperte im Deutschschweizer Fernsehen SRF, und zwar ab kommender Saison 2025/26. Nach 18 Jahren auf dem Rasen für die Schweizer Super League, die deutsche Bundesliga und in der Champions League wechselt der 36-Jährige noch einmal das Trikot.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der gebürtige Frauenfelder, der aktuell wieder für den FC Winterthur kickt, beendet im Sommer dieses Jahres seine Profifussballer-Karriere. «Studiobesuche und Interviews haben mir schon während meiner Aktivkarriere viel Spass gemacht», zitiert ihn das SRF-Medienportal. Deshalb freue er sich sehr auf die neue Aufgabe bei SRF Sport und gehe mit viel Energie an die Sache heran.

Fünf Schweizer Meistertitel und drei Cupsiege sowie der Vize-Europameistertitel mit der U21-Nationalmannschaft schmücken die Erfolgsgalerie des unterdessen dreifachen Vaters. Zudem stand er für das Schweizer Nationalteam an je einer Welt- und Europameisterschaft und an den Olympischen Spielen 2012 in London auf dem Feld, wie SRF erinnert.

Sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft feierte Frei als 22-Jähriger im Oktober 2011 unter Ottmar Hitzfeld. Seinen 24. und letzten Einsatz absolvierte er an der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gegen Brasilien.